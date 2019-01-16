Москва, 16 января, 2019, 12:11 — ИА Регнум. России нужно сосредоточиться на точках роста, заявил 16 января мэр Москвы Сергей Собянин на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы должны набраться политической воли и сказать — у нас есть точки роста, давайте там сосредоточимся. Когда больше денег будет, тогда будем помогать всем остальным. Но для этого нужны деньги», — сказал он.

Он согласился с другим участником дискуссии, главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным, что в основе всего лежит экономика:

«Есть экономика, есть доходы бюджета, тогда мы реализуем социальную политику. Одновременно размазывать всё по тарелке — я думаю, так не получится».

По словам Собянина, в экономике не будет прорывов без переходов от индустриальной экономики к экономике человека.

«И если мы все деньги размажем ровным слоем на наших миллионах километров территории, то никакого прорыва не будет», — уверен столичный мэр.

Ранее на Гайдаровском форуме Собянин рассказал о развороте экономики от промышленности к услугам на примере Москвы.