Екатеринбург, 16 января, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Самолёты между Екатеринбургом и Магаданом будут летать два раза в неделю. Об этом 16 января на пресс-конференции заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

ЕршовКВН Самолёт «Уральских авиалианий»

По его словам, возможно, частота полётов будет увеличена. Это станет известно после изучения пассажиропотока.

Уже известно, что рейсы будут субсидировать. Перелёт туда и обратно обойдётся, по словам главы региона, в 17−18 тысяч рублей.

Сроков начала полётов Евгений Куйвашев не назвал. Напомним, о предстоящем запуске авиарейса в октябре журналистам заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Уральские авиалинии».