Сеул, 16 января, 2019, 09:51 — ИА Регнум. В 2018 году экспорт морепродуктов из Южной Кореи составил 2,6 трлн вон (~$2,32 млрд), сообщает YTN.

Морские водоросли

Согласно информации, предоставленной Морским институтом Республики Корея, экспорт морепродуктов увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,6 трлн вон (~$2,32 млрд).

Самым экспортируемым товаром стала ким — съедобный вид морских водорослей (аналог японских нори), на который пришлось $529 млн, за ними следовали устрицы, морские ушки и палтус.

Объем импорта составил $5,96 млрд, что на 16,2% больше, чем в 2017 году.

Основными товарами для импорта являлись лосось, на который пришлось 27% от общего объема, а также рыба горбыль миюй, палтус, креветки.