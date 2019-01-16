Москва, 16 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В прошлом году горожане воспользовались сервисом открытых данных на портале правительства Москвы более 1,8 млн раз, сообщается на сайте мэра.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Москва

Самыми популярными на портале открытых данных запрашиваемыми темами у москвичей стали: график отключения горячей воды, избирательные участки города Москвы и медпомощь в поликлиниках.

Также горожане запрашивали сведения о реестрах камер дворового и подъездного видеонаблюдения; диспансерах, объектах культурного наследия и центрах здоровья.

В мэрии напомнили, что на портале data.mos.ru опубликовано более 1000 наборов данных (датасетов). В них содержится информация почти о двух миллионах объектов инфраструктуры столицы.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года граждане смогут получать госуслуги во всех МФЦ России независимо от проживания.

Подробнее: Получить госуслуги можно будет в любом МФЦ