Лондон, 16 января, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Соглашение по Brexit, потерпевшее сокрушительное поражение на голосовании в британском парламенте, является демонстрацией оторванности нынешнего политического класса от реальности, его неспособности понять ЕС и его институты, пишет Энн Аппельбаум в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Brexit оказался политическим провалом. То несуразное, непопулярное соглашение, та крайне непопулярная политика, о которой помнят все, стали плодом работы политического класса, который доказал свое полное непонимание — Европы, европейцев, торговых соглашений и институтов, — а также свои заносчивость и пренебрежение знаниями и имеющимся опытом», — указывает автор.

Соглашение по выходу Великобритании из состава ЕС было подготовлено политическим руководством, которое ставило вопросы идентичности превыше экономики, «суверенитета», чьи параметры так и не были определены, — над реальными институтами, благодаря которым у Великобритании были влияние и власть, а также поверило в фантазии, оторвавшись от реальности.

«Время, которое можно было бы потратить на другое — обсуждение обороны, борьбы с бедностью или очистки пляжей — было растрачено на политический курс, неспособный сделать Великобританию более счастливой, процветающей или сильной страной, — подчеркивает Аппельбаум. — Вместо этого долгие дебаты стали причиной непонимания и тупика. И после состоявшегося во вторник голосования стоит лишь ожидать наращивания этих негативных тенденций».

Напомним, 15 января в парламенте Великобритании состоялось голосование по вопросу соглашения между Лондоном и ЕС относительно условий выхода Великобритании из состава блока. Подавляющим большинством депутатов — 432 против 202 — предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй план был отвергнут. Провал соглашения стал самым крупным поражением главы британского правительства за последние 95 лет. В свою очередь, члены оппозиционной Лейбористской партии воспользовались ситуацией и инициировали голосование о вотуме недоверия правительству.