Страсбург, Франция, 16 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что националистические партии хотят разрушить Европейский союз изнутри, сообщает Le Figaro.

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«Националистические партии — это совокупность национального эгоизма. Они хотят инвестировать в Европейский союз, чтобы разрушить его изнутри. Мы этого не допустим. Ответы на вызовы, стоящие перед Европейским союзом, должны быть общеевропейскими, а националистические партии этого не поняли», — заявила Натали Луазо во время брифинга в Европейском парламенте.

Французский министр также выразила сожаление по поводу поведения итальянского лидера движения «пять звезд» Луиджи Ди Майо.

«Я была немного удивлена, увидев, что итальянский лидер приехал в Страсбург, но не для того, чтобы принять участие во встрече Европейского парламента, чтобы позировать перед камерами, критикуя Европарламент за его позицию», — отметила министр.

По ее словам, нападая на Страсбург, Луиджи Ди Майо наносит вред самому себе и демократии в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала свою кампанию по выборам в Европарламент в 2019 году. Марин Ле Пен представила список первых 12 кандидатов.