Хабаровск, 16 января, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, сделанное ею в ходе Гайдаровского форума 15 января 2019 года, о неуклонном снижении бедности в России вызвало возмущение на Дальнем Востоке. Дальневосточники убеждены: федеральным чиновникам, делающим подобные, весьма смелые, заявления, необходимо аргументировать их чем-то более существенным, нежели данными Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я не знаю, где и как считает бедных госпожа Голикова. Вот у меня сейчас лежит письмо из Мильковского района. Там закрыли единственный роддом. А это не только райцентр, это и посёлки вокруг. У нас от нищеты и безнадеги народ удирает с полуострова бешеными темпами. Знаете, я вот ходил, смотрел. Раньше после Нового года свалки, контейнеры для мусора были переполнены. Сейчас — почти пустые. Люди меньше покупают, соответственно, меньше выбрасывают отходов. Ну, Голикова может рассказать теперь о борьбе с мусором, успешной. Знаете, я переживаю за нашего президента. С такими подчиненными, которые рассказывают сказки каждый день, все его инициативы окажутся проваленными. Какое снижение бедности в России? Дальний Восток тогда — не Россия. Камчатка, по этому критерию, точно не Россия. До 1 500 молодых людей теряет полуостров ежегодно. Они уезжают и не возвращаются. За ними уезжают родители, мамы, папы, бабушки и дедушки. Потому, что жизнь безумно дорогая, а заработков нет! Всё подорожало с 1 января, хлеб подорожал — мне многодетные жалуются, что им не хватает уже даже на хлеб. В путину, в богатейшую путину людям даже бесплатно рыбачить не давали! Какое может быть снижение бедности, если весь 2018 год камчатцы стояли на площадях, на митингах и пикетах, и главным поводом для протестов было ухудшение социально-экономического положения региона, падение доходов, тотальная безработица и нищета?» — возмутился депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский.

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Аналогичную реакцию вызвало заявление Татьяны Голиковой в другом дальневосточном регионе — Сахалинской области.

«С чего вдруг бедность должна была бы снизиться? Правительство для этого что-то сделало? Мы понимаем, откуда госпожа Голикова берёт данные для своих утверждений — из Росстата. После того как Росстат переподчинили Минэкономразвития РФ, он окончательно перестал быть самостоятельной структурой и окончательно же перестал давать данные, которые отражали бы хотя бы приблизительно реальное состояние экономики. Отсюда и берутся подобные заявления федеральных чиновников. Они живут в пределах Садового кольца, они смотрят на кремлёвские звёзды и больше ничего не видят. Не нужна никакая статистика, живя на Сахалине, чтобы понять, что жизнь ухудшается. С 1000 рублей в продовольственном магазине делать просто нечего. У нас многодетных лишили соцпомощи на приобретение жилья. С 1 января всё подорожало — топливо, повысили НДС. Госпожа Голикова просто нелогична в своих заявлениях. Ну, как может быть — жили бедно, всё подорожало, а бедных стало меньше, что ли? Глупость какая-то. Новых рабочих мест, высокооплачиваемых, не создано. Если в Южно-Сахалинске ситуация разная, то в районах всё совсем плохо. Уровень жизни населения падает четыре года подряд, пятый пошёл. Безответственное заявление для вице-премьера, я считаю», — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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В Хабаровском крае тоже вряд ли согласятся с утверждением вице-спикера Голиковой о снижении количества бедных. Неделей ранее губернатор Сергей Фургал устроил разнос министру образования Алле Кузнецовой. Поводом для гнева главы региона стала вопиющая ситуация со школьными обедами и завтраками. Бедных детей кормят за отдельными столами, причем существенно хуже, чем тех, чьи родители в состоянии заплатить за еду. Таких детей в крае очень много, их количество растёт, как растёт число бедных семей. Фургал пригрозил чиновникам лишить их премий и прочих приятных выплат, если все дети в школах края не будут накормлены одинаково и в соответствии с требованиями диетологов и санитарными нормами.

В Приамурье глава города Белогорска не так давно вообще заявил, что новостройки для бедняков построены холодными и плохими потому, что у них, у бедняков, всё равно ведь нет и не будет денег на оплату качественных коммунальных услуг. И таких бедняков в одном только маленьком Белогорске — два городских квартала. Есть и в других муниципалитетах региона. Есть и три тысячи жильцов вагончиков времён строительства БАМа, которые вообще могут в скором времени оказаться на улице.

Аналогичные истории имеются во всех регионах ДФО.

Дальний Восток по всем показателям отстаёт от среднероссийских. Доходы дальневосточников падают, отток населения нарастает, смертность превышает рождаемость.

А вице-премьер Голикова утверждает, что количество бедных людей снижается. Впрочем, возможно, она не имела в виду Дальний Восток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Росстат сообщил, что в России исчезли 200 тыс. бедняков. Россияне немедленно предположили, что все эти бедняки попросту умерли. Аргументов в пользу такого утверждения намного больше, нежели в пользу того, что 200 тыс. бедных россиян внезапно разбогатели. Особенно, если речь идёт о ДФО. В усиленно «развиваемом» из Москвы регионе бедность, особенно в отдалённых районах, уже стала нормой жизни — работы нет, доходов нет, смертность растёт, а рождаемость падает.