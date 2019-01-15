Москва, 16 января, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Создание так называемой Православной церкви Украины не имеет отношения к вопросам «духовной жизни» и является безответственным политиканством, заявил российский президент Владимир Путин в интервью сербской газете «Вечерние новости».

President.gov.ua Украинские раскольники

Комментируя оглашение Вселенским патриархатом текста томоса об автокефалии Православной церкви Украины, президент РФ отметил, что этот искусственно созданный проект — грубое вмешательство в религиозную деятельность со стороны украинских властей.

Глава российского государства подчеркнул, что подобные эксперименты опасны для мирового православия, ведь грубо нарушаются православные каноны.

«Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идет — мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте томоса, опубликованном 14 января, Константинополь призвал все православные церкви признать ПЦУ «как сестру», а со своей стороны назвал ее своей «духовной дочерью».