Нижний Новгород, 15 января, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В 2019 году в рамках программы «Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области» построят и реконструируют 11 животноводческих комплексов для крупного рогатого скота молочных пород. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Government-nnov.ru Крупный рогатый скот

По его словам, сельхозпроизводителей ориентируют на прохождение проектами животноводческих помещений государственной экспертизы, что позволит региону участвовать и в федеральной программе, которая предусматривает возмещение 25% затрат на строительство. Тогда государственные субсидии составят 60−70% затрат на строительство животноводческого комплекса, если предприятие будет участвовать и в областной, и в федеральной программах.

«В 2018 году по программе было реконструировано и построено 16 молочных объектов общей мощностью порядка 4,5 тыс. голов, субсидия из областного бюджета составила 257 млн рублей», — отметил Денисов.

Он уверен, что указанная программа показала свою эффективность.

«За последние 5 лет было реконструировано и построено 46 новых объектов общей мощностью более 13 тыс. голов крупного рогатого скота. По этой программе идет возмещение прямых затрат хозяйствам на реконструкцию и строительство животноводческих комплексов», — напомнил министр и добавил, что эффективность программы также подтверждается отзывами сельхозпроизводителей и увеличением производства молока в регионе.

Напомним, за 11 месяцев 2018 года сельскохозяйственные предприятия региона произвели 482,8 тыс. тонн молока, что на 7,9 тыс. тонн, или на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первую декаду 2019 года производство молока в области составило 12,3 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода 2018 года на 300 тонн, или на 2,5%. В среднем на корову за этот период надоено по 136,9 кг молока, что выше прошлого года на 5,4 кг или на 4,5%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение об увеличении финансирования сельского хозяйства на 20% в 2019 году.