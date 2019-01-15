Санкт-Петербург, 15 января, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Курсанты и военнослужащие высших учебных заведений Минобороны России, дислоцированные в Санкт-Петербургском гарнизоне, выйдут на парад 27 января 2019 года в исторической форме 1940-х годов с оружием времён Великой Отечественной войны. Об этом рассказали 15 января в пресс-службе Западного военного округа.

Советские солдаты несут лодки для переправы через реку Нева. 1943

Напомним, парад с участием пешего строя и военной техники будет организован на Дворцовой площади в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Курсанты Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова выйдут на Дворцовую площадь в форме дивизии народного ополчения — в шапках-ушанках, меховых полушубках и валенках, а также в форме красноармейцев образца 1943 года — шапка-ушанка, шинель и сапоги.

Курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ оденут военную форму моряков образца 1943 года — шапка-ушанка, бушлат и ботинки.

Стрелковое оружие, которое будет в руках у курсантов, — пистолеты-пулемёты Шпагина (ППШ), пулемёты Дегтярёва и противотанковые ружья.

Сегодня на Дворцовой площади состоялась первая тренировка пешей части парада. В ней приняло участие 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсантов военных вузов. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», участники парада в форме военных лет будут возглавлять пеший строй.

Следующая тренировка пройдет 17 января. На 22 января назначена тренировка с участием военной техники. 24 января пройдет генеральная репетиция парада.

Напомним, в параде примут участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», комплексы ПВО и ПРО С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».