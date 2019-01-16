Москва, 16 января, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

Ольга Шклярова ИА REGNUM «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим»

В работе круглого стола принимают участие российские учёные-востоковеды, политологи и публицисты:

Колеров Модест Алексеевич;

Кошкин Анатолий Аркадьевич;

Демурин Михаил Васильевич;

Плотников Алексей Юрьевич;

Павленко Владимир Борисович;

Ким Ен Ун;

Микоян Владимир Сергеевич;

Евсеев Владимир Валерьевич.

На YouTube-каналеИА REGNUM ведётся прямая трансляция мероприятия.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру.