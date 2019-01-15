Вильнюс, 15 января, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Апелляционный суд Литвы сегодня, 15 января, отклонил прошение изменить меру пресечения в отношении гражданина РФ Юрия Меля, которого прокуратура Литвы обвиняет в преступлениях против человечности в деле о событиях 13 января 1991 года, сообщили ИА REGNUM в суде.

Algirdas Апелляционный суд Литвы

Решение окончательное и пересмотру не подлежит. В решении сказано, что смягчение меры пресечения может помешать участвовать Мелю в дальнейшем процессе. Приговор по этому делу намечено начать оглашать во второй половине февраля.

Полковник запаса Юрий Мель из Калининграда был задержан литовскими спецслужбами на границе в марте 2014 года. Военного пенсионера обвиняют в том, что в 1991 году он, будучи 22-летним лейтенантом, выполнил приказ вышестоящего руководства по пресечению массовых беспорядков в Вильнюсе. 18 сентября 2018 года Юрию Мелю исполнилось 50 лет. В Литве ему грозит пожизненное заключение.

В Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.