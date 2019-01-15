Екатеринбург, 15 января, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Ситуация с «экспортом» твёрдых бытовых отходов из России в Швецию напоминает анекдот про две новости: хорошую и плохую, когда грядут тяжёлые и голодные времена и есть придется, извините, «дерьмо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Для нас хорошая новость в том, что отходы жизнедеятельности россиян, если верить Кобылкину, нашли куда пристроить. Слава богу, что не на Луну их вывозить придётся. Плохая новость, которая, скорее, выглядит как красноречивый, убийственный факт, состоит в том, что, к сожалению, у нас, судя по нашей официальной пропаганде, есть много чего в области инноваций, современных технологий и даже гиперзвуковые ракеты есть и целое Сколково, но нет технологий и заводов, перерабатывающих мусор. Вот она, судьба и крест России: быть и продолжать быть сырьевой державой даже в сфере отходов. Только не нужно удивляться, что бедные шведы, бедные в смысле природных и прочих ресурсов, потом из наших же переработанных отходов произведут новые товары и высокотехнологичную, удобную, эргономичную и прочее продукцию и продадут её нам через ту же шведскую компанию «Икея», — сказал Артюх.

Он подчеркнул, что экспортировать мусор в Швецию можно, но это решение экстренное в условиях системного кризиса в области сбора, переработки и утилизации отходов и экологической ситуации в стране в целом. При этом непонятно, куда экспортировать мусор с Урала, Сибири, Дальнего Востока.

«До Швеции далеко, а у соседнего Китая у самого аховая ситуация в вопросах экологии. Та же Свердловская область сегодня переполнена не только бытовыми, но и промышленными отходами, многие из которых представляют опасность для людей. Проблема несанкционированных свалок лишь усугубляет ситуацию. Весь этот мусорный коллапс продажей мусора шведам или поднятием тарифов на вывоз твёрдых бытовых отходов для населения не решить», — говорит политик.

«Не решить её и пиар-кампаниями от различных фронтов и общественных организаций», громко заявляющих о «генеральной линии в стране» но мало что могущих реально сделать при отсутствии четкой государственной позиции в этом вопросе. Выход один — в стране должна быть создана новая современная, технологичная отрасль по переработке отходов», — сказал Евгений Артюх.

В качестве «завиральной идеи» бывший свердловский депутат предлагает отправлять отходы из России в Японию. Возможно, это позволит урегулировать «курильский вопрос».

«Пусть они отсыпают там себе новые территории в виде мусорных островов. И им хорошо, и нам не жалко», — добавил Евгений Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном экспорте российского мусора в Швецию журналистам заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Доставлять отходы в эту страну планируется с полигона экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области, который намерены открыть к 2020 году.