Москва, 15 января, 2019, 12:48 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми во время выступления 15 января на Гайдаровском форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Эти меры были согласованы правительством РФ в декабре 2018 года, однако тогда подробности не были раскрыты. Первое изменение — увеличение периода льготной процентной ставки или установление льготной процентной ставки на весь период кредита.

Вторая инициатива — выделение субсидии с учетом ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4%. Кроме того, банкам предлагается списать часть долга — до 450 тыс. рублей — для семей, где появился третий ребенок. Деньги будут возмещены банку.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Голикова анонсировала «льготные подходы» для семей с ипотекой. В ноябре она назвала наличие собственного жилья ключевым фактором, влияющим на рождаемость в РФ.

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