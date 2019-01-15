Казань, 15 января, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Российский мусор Швеции не подойдёт, а заявления Дмитрия Кобылкина больше похожи на попытку властей «как-то снять напряжение» в преддверии всероссийской акции экологического протеста против мусорной мафии, запланированной в России на 3 февраля 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила активист общественного движения «Против мусоросжигательного завода в Казани. За раздельный сбор и переработку отходов» Вера Керпель, комментируя инициативу министра природных ресурсов и экологии.

Мусор

«Дмитрий Кобылкин утверждает, что продажа мусора за границу — это была бы «красивая история». Но пока это больше похоже на красивую сказку для протестующих против строительства полигона в Шиесе. На 3 февраля запланирована всероссийская акция экологического протеста против мусорной мафии. Похоже, власти боятся выхода десятков тысяч людей на улицы и пытаются хоть как-то снять напряжение», — отметила Керпель.

Активист движения также добавила, что «несортированный прессованный мусор переработчикам не нужен, ни в России, ни за её пределами».

"Соответственно, покупать у нас несортированный брикетированный мусор в целях переработки никто не станет. Швеция закупает мусор для сжигания (и кстати, хотела бы отказаться от этой практики, но запущенные ранее мусоросжигательные заводы требуют полной загрузки в течение всего срока эксплуатации). Но наш мусор им не подойдёт. У нашего несортированного мусора очень низкая теплоемкость по сравнению с теми «хвостами», которые сжигают в Европе. Наш мусор влажный, от него практически не будет тепла. При этом в несортированном брикетированном мусоре крайне заинтересованы в России — собственники полигонов и мусоросжигательных заводов, — уточняет эксперт. — Чиновники умело играют словами, говоря про сортировку отходов и сжигание/захоронение только «хвостов».

Эксперт отметила, что в вопросе сортировки есть принципиально важный нюанс, о котором обычно умалчивают, — это глубина сортировки:

«То есть какой процент отходов мы извлекаем из общего количества и отправляем на переработку. Например, на данный момент в России отправляется на переработку лишь около 3% мусора. Сравним с передовыми мировыми показателями переработки отходов — 85% и более в отдельных муниципалитетах (Тревизо в Италии, Камикатцу в Японии, Сан-Франциско в США, 50 муниципалитетов в Нидерландах). Если считать в целом по стране — передовой показатель более 60%. Эффективность сортировочных комплексов, которые планируют строить в России, будет низкой — порядка 15%. То есть около 85% всего мусора будут считаться «хвостами».

Керпель добавила, что для эффективной работы системы обращения с отходами нужно, «чтобы можно было переработать максимум мусора», поэтому «в первую очередь нужно внедрять раздельный сбор отходов».

"Как показывают соцопросы, население готово разделять отходы, если контейнеры для раздельного сбора будут в шаговой доступности. Нам часто говорят, что в стране нет отрасли переработки. Это не так. Перерабатывающие мощности в стране есть, сейчас они недозагружены на 40% из-за отсутствия сырья. Сырья нет, потому что оно выбрасывается в общий мусорный контейнер и едет на свалку. Как только будет внедрен раздельный сбор отходов и пойдёт стабильный поток вторсырья, переработчики закупят дополнительное оборудование и откроют новые предприятия. Весь вопрос в том, чтобы власти захотели организовать реальный раздельный сбор отходов», — резюмировала активист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин предложил специалистам Росприроднадзора проработать идею вывоза российского мусора из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области в Швецию и другие европейские страны. По его предложению, мусор можно собирать в брикеты в России, а вывозить по железной дороге. Кобылкин назвал решение — «красивой историей».

До этого жители Архангельской области на митингах выступили против складирования мусора из Москвы и Подмосковья на полигонах области.

Проблема складирования и переработки мусора уже много лет не уходит из информационной повестки многих регионов, в том числе и Татарии, где запланировано строительство мусоросжигательного завода, против которого выступают активисты общественного движения.

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