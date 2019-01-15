Москва, 15 января, 2019, 09:58 — ИА Регнум. России важно участвовать в Совете Европы, однако участие российской делегации в ПАСЕ зависит от того, станет ли организация местом для дискуссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

PPCOE Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы

«Для России важно участвовать в Совете Европы, более того, когда мы говорим о важности участия, мы говорим о том, что Россия — неотъемлемая часть Европы, большой Европы», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что депутаты Госдумы не только ведут постоянный диалог с коллегами из национальных парламентов, многие вопросы обсуждаются, созданы высокого уровня парламентские комиссии, где парламентарии обсуждают конкретные вопросы развития отношений между странами.

«Развиваются наши экономические связи, образовательные, гуманитарные проекты — все это есть. Есть общая структура, и если мы говорим о кабинете совета министров СЕ, Россия активно участвует в его работе. Но если говорить о ПАСЕ, здесь не вопросы определения позиции и дискуссии, где идет спор где кто-то больше прав, не об этом (речь), и не нужно это сводить к противостоянию позиции двух сторон», — отметил Володин.

Межпарламентская структура, такая как ПАСЕ, должна быть площадкой для диалога, разных взглядов, и никого нельзя в этом ограничивать, уверен спикер Госдумы.

«Мы задаем вопрос: ПАСЕ — это место для дискуссий? Это место, где обсуждаются самые разные вопросы, при этом эти вопросы может каждая страна СЕ озвучить и занять позицию. Мы говорим о том, что эта надпарламентская структура базируется на принципах демократии и парламентаризма. Если это так, в регламенте ПАСЕ не должно быть нормы, которая позволяет лишать права национальную делегацию. Лишая права национальную делегацию голоса, мы лишаем права голоса целую страну. Почему парламентская структура позволяет себе лишать голоса национальную делегацию?» — возмущен спикер Госдумы.

Россия не просит специального права.

«Недопустимо лишать права волеизъявления национальную делегацию, если она занимает иную позицию… Вопрос сущностный», — подчеркнул спикер Госдумы.

В ходе встречи глава парламента Финляндии Рисикко высказала мнение, что «было бы очень прискорбно для всех стран Европы, если бы в будущем Россия перестала быть членом СЕ».