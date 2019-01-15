Абакан, 15 января, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Власти Хакасии отреагировали на вызвавшую большой общественный резонанс информацию о премировании заместителя главы республики Юлии Исмагиловой, приступившей к работе на этом посту с конца ноября 2018 года.

Александр Горборуков ИА REGNUM Капуста деньги

О поощрении чиновницы сообщили СМИ Хакасии. Согласно появившимся 13−14 января данным, премия составила 300% оклада.

В управлении пресс-службы и информации главы Хакасии ИА REGNUM сообщили, что распоряжение о премировании постоянного представителя республики — заместителя главы региона Юлии Исмагиловой действительно. Однако поощрили её не просто так, а за проделанную работу.

В управлении уточнили, что уроженка Татарии Исмагилова была назначена на вышеуказанную должность 29 ноября 2018 года с утверждённым ежемесячным должностным окладом 24 747,3 рубля.

«С учётом того, что Ю. В. Исмагилова не проживает на территории Хакасии (она находится в Москве — прим. ИА REGNUM ) и в отличие от других членов правительства Республики Хакасия не имеет региональных надбавок на должностной оклад, компенсация заработной платы до уровня заместителя главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия осуществляется за счёт премиальных выплат. При этом новый замглавы отказалась от незаконно установленных надбавок, которые получал её предшественник», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там утверждают, что за время своей работы чиновница провела «инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве». Также проходит проверка постоянного представительства в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации:

«Результатом оперативно проведённой работы Ю.В. Исмагиловой стал акт объёмом более 50 листов. Информация о результатах проверки представлена руководству Хакасии, и будет рассмотрен вопрос о направлении данных сведений для проверки».

Уточняется, что в результате работы чиновницы «уже выявлено 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств бюджета Республики Хакасия». В числе нарушений называется отсутствие двух автомобилей на сумму более 1,4 млн рублей:

«Общая сумма недостачи только на момент приёма-передачи товарно-материальных ценностей, делопроизводства, учредительных документов и т. д. составляет свыше 4,8 млн рублей».

Сама Исмагилова поясняет, что это «только начало работы».

Между тем хакасские массмедиа, в частности «Агентство информационных сообщений», утверждают, что ранее Исмагилову наградили ещё и «премией в две месячные вице-губернаторских зарплаты», да и саму зарплату за декабрь чиновница, само собой, получила.

АИС подчёркивает, что экс-полпред Хакасии в Москве Андрей Соболенко получал «на руки» 159,5 тысячи рублей в месяц. Доходы Исмагиловой с учётом премий, по подсчётам агентства, весьма внушительные.

«Щедрые премии получили и другие чиновники из ближнего круга Валентина Коновалова. А именно — заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, министр финансов Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова и ещё десять человек из числа «особо приближенных к телу губернатора», — пишет хакасский портал, приводя такие цифры: «примерно от 250 тысяч до 400 тысяч рублей каждому».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. За него тогда проголосовали 57,57% избирателей. При этом имя Коновалова было в бюллетенях единственным, так как единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти десять лет, с выборов снялся, проиграв коммунисту в первом туре.

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В настоящее время Коновалов продолжает формировать свою команду. При этом часть ключевых чиновников были назначены при Зимине и переназначены при Коновалове. Это, например, глава минфина Ирина Войнова и глава минздрава Владимир Костюш.

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Напомним также, по последним данным Новосибирскстата, средняя заработная плата в Сибирском федеральном округе в январе — октябре 2018 года составила 36 532 рубля. В Хакасии — 36 243 рубля.