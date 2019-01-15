Дакар, 15 января, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Конституционный суд Сенегала 14 января огласил 5 кандидатов, которые смогут принять участие в президентских выборах в следующем месяце. Тем не менее два известных члена оппозиции были отстранены от выборов, сообщает Daily Monitor Uganda.

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Суд отстранил бывшего мэра Дакара Халифа Салла и экс-министра Карима Ваде по обвинениям в мошенничестве со средствами фондов.

5 оглашенных кандидатов — бывший глава правительства Маки Салл, член парламента от оппозиции Оусман Сонко, бывший премьер-министр Идрисса Сек, кандидат от бывшего президента Мадике Нианг и Эль-хаджи Салл, член партии Объединенная ассамблея (PUR).

До 20 января кандидаты могут подать апелляции на список заявленных лиц.

Президент страны Маки Салл, который не имеет никакого отношения к двум вышеперечисленным кандидатам, был избран в 2012 году. Глава государства известен как лидер одной из самых успешных и стабильных стран Западной Африки.