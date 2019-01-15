Якутск, 15 января, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Впервые в современной истории Якутии республика вошла в тройку регионов-лидеров по добыче золота в России, заявил премьер-министр региона Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

Andrzej Barabasz (Chepry) Золото

«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.

Кроме того, отметил он, развитие ключевых инвестпроектов позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля — 12 и 17,7 млн тонн соответственно, а промпроивзодство региона в 2018 году продемонстрировало максимальный рост за последние пять лет.

Добавим, что, по данным министерства экономического развития, 2018 год стал рекордным по объему золотодобычи и в Хабаровском крае. Так, в регионе добыли 24,5 тонны золота, что на 1,5 тонны больше показателя 2017 года.

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Что касается Магаданской области, то, по состоянию на 1 декабря 2018 года, в регионе было добыто 33,3 тонны золота, что на 4,1 тонну больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии одобрили стратегию развития республики до 2032 года. Документ базируется на анализе приоритетных направлений стратегического планирования, конкретны проблемах республики и структурных дисбалансах.

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