Вашингтон, 15 января, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Взаимодействие Вооруженных сил РФ и американских военных на европейской территории за 2018 год было профессиональным и безопасным, заявила Лиза Франкетти, вице-адмирал ВМС США, пишет Defense News.

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Франкетти заявила об ожиданиях — как от русских, так и от своих военных — профессиональных действий в международных водах. Она надеется, что никто не будет «создавать опасных ситуаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон завершает создание своей новой стратегии развития системы противоракетной обороны против угроз со стороны Китая и России. До сих пор в подобных документах упоминались только угрозы со стороны Севеной Кореи и Ирана.