Киев, 15 января, 2019, 03:05 — ИА Регнум. Штурмовать ДНР и ЛНР и сгонять с земель жителей Донбасса призвал «ветеран АТО» Виталий Аверин в программе «Бурчук LIVE» на ObozTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинское «решение» проблемы Донбасса

«Надо заканчивать уже эту войну. А то скажут, что русские опять вклинятся — и не получится», — заявил украинец.

По его словам, ВСУ является сильной армией, так что все «получится». Получится и решить проблему пророссийских настроений в Донбассе.

«Те люди, которые там находятся, их надо отправлять… да хоть на Мадагаскар», — заявил Аверин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший украинский военный контрразведчик 13 января заявил, что вероятность войны между Москвой и Киевом до выборов президента на Украины (31 марта 2019 г.) незначительна. По его данным, у украинского Генштаба есть план по «возвращению» ДНР и ЛНР.

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