Санкт-Петербург, 15 января, 2019, 02:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пройдет премьера хореографического спектакля «Самурай Нобунага», показ является частью программы российско-японского Года культуры, заявил генконсул Японии Ясумаса Иидзима на пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Последний самурай». Реж. Эдвард. Цвик. 2003. США Японские самураи

Премьера спектакля состоится 15 и 16 января в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Отмечается, что также показы пройдут в Москве и Улан-Удэ. В постановке примут участие знаменитые артисты мирового балета — народный артист России Фарух Рузиматов, японский артист Морихиро Ивата, который работал в Большом театре на протяжении 16 лет, и актер театра Кабуки Ранко Фудзима.

По словам Фудзимы, главная задача создателей постановки — оставить неприкосновенным древний традиционный танец, а поверх него воплотить уже другие режиссерские задумки. Он подчеркнул, что спектакль станет обновленной версией классического японского танца.