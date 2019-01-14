Москва, 14 января, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Идея о том, что мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» потом будет экспортироваться в Швецию и другие страны Европы, — это успокоительная таблетка для населения, полагает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«С моей точки зрения, это очень глупая и несвоевременная идея, — сказал Федоров. — Во-первых, мне кажется, что это такая как бы успокоительная таблетка для населения — будто эти заводы, которые строятся в областях, они не мусоросжигательные и не мусорные полигоны, а некие перевалочные пункты, откуда мусор будет потом переправляться в Европу. Мы знаем, что никакие вагоны ни в какую Швецию идти не будут, потому что, как только будут построены эти заводы, будет дана «экономическая оценка» о невыгодности такой транспортировки и о том, что якобы лучше сжигать всё здесь — в РФ. Это лукавство».

Единственный путь, по которому, как полагает Федоров, должна идти РФ, это экологическая революция, которая должна пересмотреть принципы мусорного бизнеса и обращения с отходами.

Напомним, как сообщило 14 января РБК, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы.

Смысл этого проекта состоит в том, что на заводе в РФ мусор будут брикетировать в полиэтилен и затем вывозить по железной дороге.

«Если это будет классный опыт, и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет», — восторженно заявил министр.