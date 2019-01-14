Москва, 14 января, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании компании «Российский экологический оператор», которая отныне станет единым мусорным оператором России. Указ главы государства опубликован сегодня, 14 января, на официальном интернет портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Функции и полномочия учредителя «Российского экологического оператора» будет осуществлять Министерство природных ресурсов. Главная задача компании — создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Также компания обязана будет предотвращать вредное воздействие мусора на здоровье граждан и окружающую среду, а также контролировать переработку мусора.

Единый мусорный оператор будет непосредственно участвовать в разработке проектов нормативных актов по утилизации отходов, проводить экспертизы мусорных полигонов, а также заключать соглашения с международными организациями.

Кроме того, в задачу компании входит привлечение инвестиций для реализации проектов по переработке мусора, разработка специальных государственных программ по поддержке подобных проектов и контроль за их финансированием.

В наблюдательный совет «Российского экологического оператора» войдут: первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и ряд других министров.

Напомним, что во всех российских регионах также были созданы единые мусорные операторы, которые, по всей видимости, будут интегрированы в «Российский экологический оператор».