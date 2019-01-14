Улан-Батор, 14 января, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Внешний долг Монголии достиг почти 61% от ВВП, и в ближайшие годы страну ждет по нему пик выплат, сообщает 14 января Синьхуа со ссылкой на заявление министра финансов этой страны Чимэдийна Хурэлбаатара, сделанное на пресс-конференции для монгольских СМИ.

Erdenebayar Тугрики

Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что если минфин страны сможет уменьшить объем задолженности, то удастся стабилизировать курс национальной валюты — тугрика — по отношению к доллару. «На это напрямую повлияют доходы Улан-Батора от экспорта горнорудной продукции», — считает министр.