Вашингтон, 14 января, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В мае 2017 года компания Westinghouse подала в суды США заявку о защитных мерах согласно статье 11 Закона о банкротстве. В январе 2018 года инвестиционная компания Brookfield Business Partners выкупила акции Westinghouse у предыдущего владельца, японской компании Toshiba за 4,6 млрд долларов.

Richard Huppertz Westinghouse

9 января 2019 года Westinghouse, после долгого молчания, объявила о реорганизации своей структуры, цель которой — восстановление позиций на мировом рынке атомной энергетики. К середине 2019 года в компании будут сформированы три новых подразделения.

Plant Solutions — подразделение, в ведении которого будет ведение всего жизненного цикла АЭС, построенных в разные годы Westinghouse, от строительства до вывода из эксплуатации, включая вопросы проведения планово-предупредительных ремонтов и продления эксплуатации энергоблоков.

Global Operations Services — организации цепочек поставок ядерного топлива производства Westinghouse, поставки сопутствующего оборудования и инжиниринговые услуги.

America’s Operating Plant Services — подразделение, в ведении которого будут финансовые аспекты атомного бизнеса компании.

Кроме того, объявлено имя нового директора Westinghouse по Европе, Ближнему Востоку и Африке — им стал Билл Пуарье.

Это первые новости от нового владельца Westinghouse, среди которых пока нет никакой информации о том, будет ли возвращаться американская компания на мировой рынок реакторостроения.