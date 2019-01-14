Москва, 14 января, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пытается сделать так, чтобы Америка перестала управлять всем миром, полагает режиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 14 января в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя очередной твит главы Белого дома, посвящённый его рассуждениям об особом месте Америки, навеянным, по признанию самого Трампа, созерцанием заснеженного розария.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«С точки зрения драматургии, президент Трамп — просто замечательный характер, — сказал Шахназаров. — Он просто персонаж из кино и по-человечески очень интересен. Он мне напоминает главного героя из фильма «Курьер». Про розы — это гениально. Это классно и замечательно. Он погубит Америку как империю. И поэтому он должен быть симпатичен всему миру. Не надо пытаться рулить всем миром. И очень хорошо, что Трамп хочет этого. Он ссорит Америку с Турцией. Это всё работает против США как империи, которая из-за Трампа перестанет быть гегемоном».

Напомним, что поводом для этого комментария стал очередной твит Трампа следующего содержания, озвученный в рамках передачи:

«Хотел бы я поделиться со всеми красотой и величием того, что я сейчас вижу. Находиться в Белом доме и смотреть на заснеженные газоны и розарий за окном — действительно это что-то! ОСОБАЯ СТРАНА, ОСОБОЕ МЕСТО».

Отметим также, в другом своем твите Трамп пригрозил Турции разорением, если она будет атаковать сирийских курдов.