Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Очередное соглашение о сотрудничестве подписали власти Санкт-Петербурга и руководство корпорации «Газпром». Впервые подобный документ, практика заключения которых началась в 2006 году, подписан на трехлетний период.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта центр»

Договор о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» на 2019−2021 годы подписали 14 января временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Согласно документу, в ближайшие годы продолжится газификация Санкт-Петербурга, строительство за счет средств «Газпрома» газораспределительных станций «Сестрорецк», «Восточная-2». Для подключения ГРС «Шоссейная-2» к газотранспортной системе Петербурга запланировано строительство двух газопроводов протяженностью 39 км, которые обеспечат газоснабжение новых объектов в южной части города.

В Петербурге «Газпром» построит восемь новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), а городская власть закупит 739 автобусов и специальных автомобилей, работающих на природном газе.

Как сообщает пресс-служба «Газпрома», стороны также разработают программу «Зеленый город» для применения газомоторного топлива на пассажирских маломерных судах в акваториях Невы и Финского залива. Корпорация может принять участие в реконструкции систем теплоснабжения в Колпинском и Пушкинском районах.

Кроме того, Смольный с 2019 года будет устанавливать долгосрочные тарифы на тепловую энергию, которую производит подконтрольное «Газпрому» ПАО «ТГК-1», с учетом перехода на т.н. «физический метод» и для компенсации выпадающих доходов «ТГК-1» в 2016—2018 годах, образовавшихся в связи с «заниженными», как считает «Газпром», тарифами на тепло.

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Как и в предшествующие годы, «Газпром» берет на себя в Петербурге и социальные обязательства. Корпорация продолжит работу по благоустройству и подсветке архитектурных ансамблей в центральной части Санкт-Петербурга. За счет средств компании будет построено четыре новых физкультурно-спортивных комплекса.

«В соглашении отражены договоренности о реализации ряда инвестиционных проектов. Среди них культурно-исторический центр «Парусник «Полтава», яхт-клуб в порту «Геркулес», академия тенниса в Лахте, многофункциональный комплекс «Лахта центр», аэропортовый комплекс в Левашово», — отметили в пресс-службе Смольного.

Алексей Миллер пообещал, что особое внимание компания уделит благоустройству района около «Лахта Центра» и подготовке к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

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