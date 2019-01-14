Москва, 14 января, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Сегодня мировая конъюнктура неблагоприятная для российской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Бураков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Экономическая система страны, как говорят, сильно зависит от мировых цен на нефть, но, кроме этого, видно, что отсутствует информация о реальном росте промышленного и сельскохозяйственного производства, открытии новых предприятий, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест, и это, несомненно, снижает доверие к правительству РФ», — пояснил эксперт.

Вместе с этим любое правительство для завоевания уважения граждан России должно решать наиболее актуальные социальные задачи и, конечно же, не за их счёт.

«Партия пенсионеров» надеется, что в ближайшее время должны заработать запланированные социальные программы правительства по оказанию реальной помощи гражданам РФ, в том числе по трудоустройству лиц предпенсионного возраста и адресной помощи малоимущим.

Безусловно, эти конкретные действия помогут, хоть и незначительно, повысить доверие к действующему правительству России», — высказал свое мнение Бураков.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса Левада-Центра, более половины жителей России (53%) высказались за отставку правительства, 40% — против. В ноябре 2016 года за отставку правительства выступала треть граждан РФ.

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