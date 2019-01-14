Москва, 14 января, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Москве 14 января прошёл технический пуск участка из четырёх новых станций метро на Сокольнической линии от «Саларьево» до «Коммунарки», сообщает официальный портал мэра Москвы.

Евгений Самарин mos.ru Технический пуск участка Сокольнической линии от «Саларьева» до «Коммунарки»

Ожидается, что станции примут пассажиров в мае 2019 года после прокладки всех необходимых коммуникаций и наладки оборудования.

«Метро дошло до Коммунарки. Основные строительные работы выполнены еще на четырех станциях метрополитена в ТиНАО», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый участок «улучшит транспортную ситуацию и обслуживание жителей Новой Москвы, разгрузит Бутовскую линию, Солнцевскую ветку метро, Киевское, Калужское шоссе и другие магистральные дороги».

На новом участке четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Кроме того, по словам главы столицы, решено продлить Сокольническую линию ещё на 2,6 километра и построить станцию «Потапово».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рассказали о решении продлить Арбатско-Покровскую линию метро. Новая станция будет построена в районе «Гольяново».