Москва, 14 января, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Владимир Путин направил Николу Пашиняну телеграмму с поздравлениями по случаю назначения на пост премьер-министра Армении.

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Владимир Путин, в частности, отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях.

«Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов», — подчеркнул глава Российского государства.

Поздравление Путина последовало сразу же после того, как стало известно, что президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна. После того, как на внеочередных парламентских выборах победу одержал блок «Мой шаг», первым номером которого был Пашинян, в армянской прессе обсуждалась реакция России, в частности то, что Пашиняна так и не поздравил Путин.

Однако, как тогда в беседе с ИА REGNUM отметил политолог Арман Григорян, не логично поздравлять Никола Пашиняна, так как, он хоть и возглавлял список, победившего на выборах блока «Мой шаг», но не является главой партии «Гражданский договор», которая составляла костяк блока.

«Путин тогда поздравил Сержа Саргсяна в качестве главы Республиканской партии Армении. Текст телеграммы можно найти на сайте Кремля. Там говорится: «Примите искренние поздравления по случаю победы Республиканской партии Армении на прошедших выборах в Национальное собрание». Если уж поздравлять, то не Никола Пашиняна, а Сасуна Микаеляна, который является формальным главой «Гражданского договора», — сказал Григорян.

По его словам, поздравление от Путина последует, тогда, когда Пашинян станет премьер-министром.

«Поздравлять же с проведением свободных выборов также не логично, так как все предыдущие выборы также признавались наблюдателями от России и СНГ свободными», — заключил политолог.