Госдума выступит в заявлением по вопросу участия в ПАСЕ
Москва, 14 января, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Госдума на заседании в четверг, 17 января, выступит с заявлением относительно участия делегации в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
Иван Шилов ИА REGNUM
Государственная дума
«Запланировано рассмотрение проекта заявления по вопросу участия делегации Федерального собрания РФ, в данном случае Госдумы, в сессии ПАСЕ», — сообщил Мельников.
Проект постановления нижняя палата парламента обсудит 17 января. До этого состоится обсуждение в комитете Госдумы по международным делам.
Госдума получила приглашение сформировать делегацию для участия в январской сессии ПАСЕ.