Таллин, 14 января, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Согласно требованию Европейской комиссии, половина бытового мусора во всех странах Евросоюза к 2020 году должна идти на переработку. В Эстонии же на данный момент только 32% отходов данного вида перерабатывается, сообщает национальный эстонский вещатель rus.err.ee со ссылкой на газету Eesti Päevaleht.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Таким образом, если через год в прибалтийской республике не изменится существующая система сбора мусора, то ей может грозить штраф на сумму 100 млн евро. В Рийгигоку, парламенте Эстонии, уже больше года обсуждается Закон об отходах, однако существенного результата пока достигнуть не удалось.