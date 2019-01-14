Москва, 14 января, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Большинство жителей России по-прежнему ждет, что правительство будет решать за них их проблемы, и прежде всего — экономические. Самый яркий пример здесь — пенсионная реформа. Большинство граждан полагает, что их должно кормить правительство, вместо того чтобы каждый месяц откладывать на банковский счет 5% своего дохода или вырастить достойных детей, которые будут заботиться о тебе в старости. Ожидания граждан не соответствуют реальности — отсюда и разочарование, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Government.ru Правительство РФ

Ничего страшного и антинародного в правительстве РФ, возглавляемом Дмитрием Медведевым, нет. Годовая инфляция в январе 2019 года оставит 5,5−6%, но все познается в сравнении, и, например, в 1993 году при Викторе Черномырдине она достигала 30% в месяц. Правда, в отличие от нынешней ситуации, тогда можно было легко что-то украсть и какое-то время жить безбедно.

«Конечно, поменять правительство намного легче, чем менталитет жителей России, однако делать последнее просто необходимо. В противном случае страна обречена на поражение в глобальной конкуренции и вечную жизнь с природной ренты. В последнем, кстати, нет ничего плохого, только баррель добычи на душу населения в России намного меньше, чем в некоторых богатых нефтяных странах», — отметил эксперт.

По его мнению, проблема не в правительстве, а в самих людях. Если граждане не будут ждать у моря погоды и начнут жить, рассчитывая только на себя, если они будут считать, что главное — чтобы правительство прежде всего не мешало, то ситуация быстро изменится.

«Во-первых, не будет завышенных ожиданий, во-вторых, состоится экономический прорыв, который могут обеспечить только десятки миллионов свободных, рассчитывающих только на себя, честолюбивых и предприимчивых людей. Что в этом отношении может сделать правительство?! Только снизить долю государства в экономики, так как 70% — это слишком много», — высказал свое мнение Разуваев.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса Левада-Центра, более половины жителей России (53%) высказались за отставку правительства, 40% — против. В ноябре 2016 года за отставку правительства выступала треть граждан РФ.

Читайте также: Механизм не работает: о желании граждан отставки правительства РФ