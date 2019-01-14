Астана, 14 января, 2019, 14:16 — ИА Регнум. По состоянию на 7 января средняя стоимость одного литра бензина в Казахстане составляет 180 тенге ($0,48), передает 14 января телеканал «Хабар 24».

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По данному показателю Казахстан занял десятое место. Среди стран СНГ стоимость бензина ниже лишь в Туркмении и Азербайджане — $0,43 и $0,47 соответственно.

В США, России и Пакистане стоимость одного литра бензина составляет $0,68, в Китае — $1. Самый дешевый бензин продается в Венесуэле — $0,01 за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана выпустили почти 3,6 млн тонн бензина, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.