Москва, 14 января, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура выступила против законопроектов о наказании за фейки и оскорбление органов госвласти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщила представитель Генрокуратуры Екатерина Артамонова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

«Анализ законопроектов не позволил нам прийти к выводу поддержать их в представленной редакции. Почему нет? С нашей точки зрения, формулировки законопроектов носят, безусловно, оценочный характер и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз и, соответственно, что потребует значительные временные затраты», — указала Артамонова.

Она также обратила внимание на предлагаемый авторами инициатив механизм досудебной блокировки такой информации в интернете.

«Кроме того, отсутствие достаточных критериев для реализации внесудебного порядка блокировки сайтов — я говорю об обоих законопроектах — может повлечь, с нашей точки зрения, необоснованные ограничения прав граждан на свободное распространение информации. Не отрицая важности разработки подобного рода механизмов, мы должны, по нашему мнению, более взвешенно подойти к подготовке, доработке этих законопроектов, чтобы обеспечить соблюдение разумного баланса: и соблюдение конституционных прав граждан, и не допустить распространения подобного рода информации в сетях», — подчеркнула представитель Генпрокуратуры.

Вместе с тем, по данным Института развития интернета (ИРИ), количество фейков в интернете растет, что, по мнению экспертов, влечет кризис доверия к официальным источникам, к органам власти и СМИ.

Так, по данным экспертов, наблюдался вал фейков вокруг аварии на Фукусиме, наводнения в Крымске, теракта в метро в Санкт-Петербурге (2017 год). Фиксировались фейки вокруг трагедии в «Зимней вишни» (март 2018 года), массового убийства в колледже в Керчи (октябрь 2018 года), взрыва в Магнитогорске. Особенно экспертов беспокоят фейки о сборах помощи пострадавшим — по факту, это мошенники.

Пакет законопроектов внесен в Госдуму членами Совфеда Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»). В частности, дается право Генпрокуратуре обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.