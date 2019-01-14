Киев, 14 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Повышение цен на газ в мае 2019 года не вызовет катастрофического возмущения граждан Украины, заявил эксперт Алексей Кущ 14 января в комментарии изданию «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его мнению, в мае в домах жителей Украины будет отключено и отопление, и горячая вода.

«Следующее жесткое повышение — это начало января 2020 года, а отказ от любых форм субсидирования — май 2020 года. Условно, к этому времени или ишак, или падишах, — кто-то должен будет сдохнуть», — рассказал эксперт.

Алексей Кущ отметил, что задача МВФ — заставить Украину начать погашать долги, пик которых приходится на 2019−2020 годы.

«Если МВФ не будет подпитывать нас траншами, Украина просто вынуждена будет объявить технический дефолт, а это совершенно не нужно внешним кредиторам и МВФ как их верховному главнокомандующему», — подытожил он.

Напомним, в 2019 году Украина обязана вернуть внешним кредиторам свыше $14 млрд.

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По мнению экспертов, МВФ предоставляет Украине деньги в кредит только для того, чтобы западные компании могли без проблем выводить свои капиталы за пределы страны.

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