МВФ обвинили в выводе денег с Украины

Киев, , 11:36 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили свои деньги с Украины. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог Тарас Загородний.

«С МВФ вообще нужно прекращать сотрудничество. Это не благотворительная организация… Они дают деньги во время кризиса, чтобы иностранные компании могли спокойно вывести свои деньги… И второе, чтобы не дай Бог, наша страна не прекратила покупать импортные товары, чтобы мы всегда подпитывали другую экономику. Поэтому деньги направляются в золотовалютные резервы, чтобы они были у Нацбанка. Если кредиторы видят, что у вас есть золотовалютные резервы, понимают, что вам еще можно давать деньги в долг или реструктуризировать те, что есть», — сказал Загородний.

Эксперт отметил, что экономику Украину спасает рост экспорта сырья и валютные переводы заробитчан.

«Что спасает нашу экономику? То, что ежегодно наш экспорт растет на 10−15% в год. Он сырьевой, он плохой, но кэш идет в страну. Также нашу страну спасают заробитчане, которые являются крупнейшими инвесторами в нашу экономику. В 2018 году они только официально прислали из-за границы 12 млрд. долл. Это значит, что несмотря на дефицит торгового баланса в 10 млрд. долл., у нас приток денег в страну даже иногда позитивный. Платежный баланс позитивный несмотря на отсутствие иностранных инвестиций… Есть теневая экономика, которая также поддерживает уровень нашего благополучия», — добавил Загородний.

Он также считает, что несмотря на войну, правительству удается поддерживать уровень благосостояния украинцев.

«Учитывая, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, уровень благосостояния не так уж и упал. Пенсии выплачиваются и даже повышаются, как и другие социальные выплаты. В данном случае нельзя говорить, что все так плохо. По разным оценкам на руках у населения от 10 до 20 млрд. долл. Просто они нигде не работают, не идут в банковскую систему, ни в фондовый рынок, который у нас давно могли бы создать», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

«Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ… Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.