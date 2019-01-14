Вашингтон, 14 января, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Стена на границе с Мексикой — хорошая идея, весь конфликт между лидерами Конгресса США и президентом страны Дональдом Трампом — из-за терминов, считает конгрессмен-демократ Кэти Хилл. В интервью Fox News Хилл заявила:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Для многих из нас нет никаких сомнений в том, что какой-то физический барьер необходим. Я думаю, что проблема в том, что мы — с обеих сторон — так зациклились на семантике. Боже, не могу передать, как сильно я возненавидела слово «стена», равно как и многие из нас».

Но Хилл, чей округ (Калифорния) включает федеральный центр управления воздушным движением, федеральную тюрьму и других федеральных специалистов правоохранительных органов, которые являются основным персоналом и работают без оплаты во время «шатдауна», до начала переговоров по физической стене хочет одного: возобновить работу правительства. Она настаивает на том, что сперва — прекращение «шатдауна», затем — переговоры о финансировании стены.

Хилл, новое лицо в Конгрессе, защищает свою коллегу — спикера Палаты, заявляя, что Нэнси Пелоси находится в трудном положении.

«Думаю, что мы находимся в таком месте, где люди, которые избрали нас, говорят: «Не поддавайтесь, это не то, для чего мы выбрали вас». И это же — то место, где мы должны подвести черту. Но то, на чем мы как демократы последовательно настаиваем — это требование сначала открыть правительство, а затем разговаривать», — говорит Хилл, добавляя, что от сложившейся ситуацией никто не будет доволен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичное закрытие правительства, которое стало самым длинным в истории США, является результатом переговорного тупика между президентом США Дональдом Трампом и демократическими лидерами Конгресса, цена вопроса — $5,7 млрд.