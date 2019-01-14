Киев, 14 января, 2019, 11:19 — ИА Регнум. На улицах многих городов Украины появились рекламные щиты с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко, главы раскольников Епифания и томоса об автокефалии, сообщило 13 января издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Журналисты отметили, что на рекламе впервые появилось изображение Петра Порошенко, хотя раньше публиковались только слоганы, без привязки к конкретному политику. Кроме того, политическая реклама размещена бесплатно под видом социальной.

Отметим, по законам Украины, кандидаты в президенты могут размещать политическую рекламу только после регистрации в центральной избирательной комиссии. Пётр Порошенко пока что не регистрировался в качестве кандидата. Он не отвечает на вопрос о намерениях баллотироваться в президенты.

Напомним, после того, как патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил томос об автокефалии украинским раскольникам, Пётр Порошенко отправился в политико-религиозные гастроли по городам Украины.

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