Додома, 14 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Золотодобывающая компания Acacia Mining выплатит штраф в размере 300 миллионов танзанийских шиллингов (около 130 тысяч долларов США) за загрязнение окружающей среды на шахте на севере района Мара. Это решение было вынесено министерством полезных ископаемых страны во главе с новым министром Дотто Битеко, сообщает BBC Swahili.

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9 января президент Танзании Джон Магуфули привел к присяге нового министра полезных ископаемых и отметил, что его не устраивает отток золота и работа министерства по предотвращению различных проблем в сфере полезных ископаемых.

Известно, что с 2017 года компания Acacia и правительство Танзании находятся в трудных отношениях. Правительство обвиняет компанию в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, незаконной транспортировке породы с золотом за пределы страны.

Acacia опровергает эти обвинения, подчеркивая, что она всегда действует в соответствии с законами Танзании и внутренними и международными договоренностями.

10 января представители Acacia Mining заявили, что им так и не было предоставлено ни одного примера загрязнения окружающей среды вследствие деятельности компании.

«Сейчас на шахте предположительное загрязнение оценивается специалистами», — сообщили представители компании Acacia.

Хотя компания Acacia, являющаяся дочерней компанией Barrick Gold, отрицает все обвинения, представители компании Barrick Gold договорились о переговорах с правительством, главной целью которых является большее доверие друг к другу.