Москва, 14 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Новой Москве активно продолжается строительство жилья. Так, в 2018 году спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах вырос почти в два раза (на 47%). Об этом сегодня, 14 января, заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

По его словам, ежегодно в столичном регионе строится около 1,5 млн кв. метров жилья.

Улучшается инфраструктура ТиНАО, строятся дороги, станции метро, социальные объекты и создаются парки. Уже построено около 100 км дорог. В ближайшие четыре года планируется построить еще более 200 км дорог.

Также в 2019 году будет построено более десяти социальных объектов — школ и детских садов. Кроме того, за три года возведут 12 объектов здравоохранения. А к 2035 году число новых объектов здравоохранения увеличится до 125.

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость одного квадратного метра в Новой Москве вдвое ниже, чем в старой. В старой Москве в среднем цена жилья составляет от 200 тыс. за 1 кв. метр, а в ТиНАО 1 кв. метр стоит от 80 до 110 тыс. рублей.

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