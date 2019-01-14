Псков, 14 января, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Между Псковом и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительная, дневная пара скоростного поезда «Ласточка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом договорился губернатор региона Михаил Ведерников с руководством ОАО «Российские железные дороги».

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

«Дополнительные «Ласточки» на маршруте назначены, учитывая стабильно высокий спрос у пассажиров. Для повышения качества обслуживания рейсы будет исполнять поезда премиум-класса с улучшенной компоновкой мест», — сообщили в пресс-службе администрации.

Поезда начнут курсировать ежедневно с 1 марта 2019 года, но уже в феврале будут запущены дополнительные дневные рейсы по пятницам, воскресеньям и в праздничный день 23 февраля.

Из Пскова в Санкт-Петербург дневная «Ласточка» будет отправляться в 12:00 и прибывать в 15:30, из Санкт-Петербурга — в 14:15 с прибытием в Псков в 17:45.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом началось в августе 2018 года, когда между городами стали ежедневно курсировать скоростные «Ласточки». До этого прямого поезда из Пскова в Санкт-Петербург не было из-за неэлектрифицированного участка дороги от Луги до Пскова. Для решения проблемы был изготовлен специальный тепловоз, который прицепляется к «Ласточке» и снабжает её электроэнергией.