К утренним «Ласточкам» Псков — Санкт-Петербург добавили вечерние

Псков, , 21:43 — REGNUM С 24 августа скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Псков — Санкт-Петербург начнут курсировать не только утром, но и вечером. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, продажи билетов уже открыты.

Из Санкт-Петербурга «Ласточка» будет отправляться с Балтийского вокзала ежедневно в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. Из Пскова — в 18:05 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 21:35.

«Утренний рейс «Ласточки» показал колоссальную востребованность. Загрузка поезда составляет 100%. Вместе с тем у пассажиров не было возможности совершить однодневную поездку в Псков или Санкт-Петербург. Приходилось либо оставаться на ночёвку, либо выбирать другой вид транспорта для возвращения домой», — пояснил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

По его словам, врио губернатора региона Михаил Ведерников отреагировал на просьбы пассажиров и учёл их пожелания: были проведены переговоры с ОАО «РЖД» и по поводу вечернего поезда между городами, и по поводу ещё одной остановки — в районном центре Плюсса. Теперь «Ласточка» будет останавливаться в Плюссе, Стругах Красных, Луге и Гатчине. Кроме того, продолжаются переговоры по сокращению времени движения поезда — ориентировочно, на 15 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скоростной поезд «Ласточка» начал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 4 августа 2018 года. Раньше добраться в Петербург жители Псковской области могли только на автобусах и маршрутках, на пригородных поездах с пересадкой в Луге или на единственном поезде раз в неделю, при этом время в пути между городами превышало 4 часа.

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