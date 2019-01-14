Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту взрыва бытового газа в Шахтах (Ростовская область) будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет России

С таким поручением выступил председатель СКР Александр Бастрыкин.

«По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:18 по московскому времени в многоэтажке в городе Шахты произошёл взрыв. На месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Идёт разбор завалов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и прокурор Донского региона Юрий Баранов прибыли к месту трагедии.

Известно о двух погибших. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа.

Тем временем в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о втором погибшем при взрыве газа. Это ребёнок. Официального подтверждения этого сообщения пока нет.