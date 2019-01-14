Бразилиа, 14 января, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Новое правительство Бразилии собирается отменить визы для жителей США и Канады. Причём сделать это в одностороннем порядке. Как сообщает издание Globo, такая мера прописана в программе действий, которую в первые 100 дней после прихода к власти планирует реализовать новый президент страны Жаир Болсонару.

Флаг Бразилии

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Напомним, ранее визовые требования Бразилия уже отменяла. Речь идёт о периоде проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Тогда власти временно отменяли визовые требования для граждан четырёх стран: Австралии, Канады, США и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года в должность президента Бразилии официально вступил Жаир Болсонару, победивший на выборах главы государства в октябре 2018 года. Полномочия президента Болсонару, представляющего консервативную Социал-либеральную партию, завершатся 31 декабря 2022 года.