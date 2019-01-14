Дербент, Дагестан, 14 января, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Новый факт коррупции выявлен в Дагестане: задержан один из руководителей абонентского отдела муниципального предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» администрации города Дербента. Он был пойман с поличным при получении взятки, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе МВД республики.

Urist-land.ru Взятка

Отмечается, что сотрудник горводоканала получил денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей от представителя одного из торговых объектов города. За данную взятку злоумышленник обещал списать задолженность на сумму более 800 тысяч рублей за обслуживание водо-канализационного хозяйства. Министерство собирает материалы для принятия процессуального решения.

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Напомним, 26 декабря 2018 года в здании МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» прошли следственные мероприятия. Согласно неофициальной информации, обыски были связаны с нарушениями в работе организации и попытками признать её банкротом. Как писало издание «АиФ-Дагестан», силовики изъяли документацию за 2017 и 2018 годы.

Спустя три дня был задержан другой руководитель абонентской службы предприятия. Опять же, по неподтвержденным данным, причиной задержания стали необоснованные взыскания денег с горожан за подключение к водопроводу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Дербенте также при получении взятки в размере 1,2 млн рублей был задержан сотрудник управления федерального казначейства по Республике Дагестан. Денежные средства злоумышленник получил от директора уже упомянутого МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города.

Следственный комитет республики установил, что в марте сотрудник казначейства провел проверку эффективности использования бюджетных средств в муниципальном предприятии. Им были выявлены существенные нарушения, которые он пообещал скрыть за 1,6 млн рублей. Позже он снизил размер взятки на 400 тысяч рублей. Однако не собиравшийся идти на поводу у злоумышленника директор предприятия обратился в правоохранительные органы. При передаче денег у здания казначейства подозреваемый был взят с поличным.