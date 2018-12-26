Дагестан: обыски прошли в здании горводоканала Дербента

Дербент, Дагестан, , 16:30 — REGNUM Следственные мероприятия прошли в здании горводоканала дагестанского Дербента. Силовики изъяли документацию за 2017 и 2018 годы, пишет 26 декабря «АиФ-Дагестан».

По данным издания, обыски были связаны с нарушениями в деятельности организации и попытками признать ей банкротом.

Официальных комментариев по фактам обысков от правоохранительных органов республики пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с начала 2018 года проводится масштабная антикоррупционная кампания. Прибывшие в республику представители Генпрокуратуры РФ, главков СК РФ и МВД провели проверки практически во всех министерствах, ведомствах и муниципалитетах. Итогом этой работы стало выявление многочисленных фактов коррупции, а также задержание высокопоставленных чиновников, в том числе бывшего главы правительства Абдусамада Гамидова.

Были уволены по отрицательным мотивам более 200 чиновников, сообщил президенту РФ глава Дагестана Владимир Васильев. Он также отметил, что антикоррупционные проверки еще не закончены.

Напомним, только в течение декабря в Дагестане силовики трижды проводили обыски в организациях республики. Так, 14 декабря сотрудники правоохранительных органов нагрянули в здание администрации Бабаюртовского района. На допрос был доставлен глава муниципалитета Эльдар Карагишиев, а после отпущен на свободу. Обвинений ему не предъявлено, чиновник продолжает выполнять свои обязанности. Никаких официальных заявлений правоохранительные органы Дагестана так и не сделали. По неподтвержденным данным, следственные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела о хищении 9,5 млн рублей, которые были выделены из республиканского бюджета на ремонт одной из общеобразовательных школ села Бабаюрт. Перед этим 6 декабря обыски прошли и в Пенсионном фонде Дагестана. Операция продолжалась около получаса. Пресс-секретарь организации предположил, что это могла быть плановая проверка, которыми охвачены многие структуры республики. Официальных заявлений по данному факту сделано не было.