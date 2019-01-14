Арзамас, Нижегородская область, 14 января, 2019, 04:47 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области отказал ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» в обязании мэрии рассмотреть июльское обращение общества. В споре речь шла о том, кому обеспечивать тепловой энергией три микрорайона Арзамаса. ПАО требовало снять с нынешнего проблемного поставщика тепла статус единой теплоснабжающей организации и пересмотреть схему теплоснабжения, предоставив возможность для котельной ПАО обеспечивать теплом данные микрорайоны, но мэрия сначала проигнорировала предложение, а позднее отказала в просьбе. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, муниципальное унитарное теплоэнергетическое производственное предприятие «МУ ТЭПП г. Арзамаса», которое имеет статус единой теплоснабжающей организации для города, входит в число пяти основных должников поставщика газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

На 12 декабря 2018 года муниципальное предприятие задолжало обществу 102 млн рублей, получив второе место в антирейтинге. Сумма задолженности с начала ноября существенно выросла — с 89 млн рублей. Ещё в сентябре 2018 года поставщик газа официально уведомил о возможных проблемах с отопительным сезоном в восьми районах Нижегородской области из-за имеющихся просроченных долгов. Арзамас попал в этот список.

13 февраля 2019 года суд рассмотрит иск АО к муниципальному предприятию о взыскании части долга — свыше 4,893 млн рублей. А 14 февраля начнётся рассмотрение иска к предприятию от АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» о взыскании свыше 2,526 млн рублей.

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В свете данной ситуации ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», перед которым муниципальный теплоснабженец также имел долги, обратилось 30 июля 2018 года в администрацию города с предложением принять решение об утрате муниципальным предприятием статуса «единой теплоснабжающей организации в границах зон деятельности для поставки тепловой энергии в микрорайоны 4, 4а и 9 г. Арзамаса, пересмотре схемы теплоснабжения г. Арзамаса и определении отдельных границ зоны деятельности для поставки тепловой энергии в границах микрорайонов 4, 4а и 9 от котельной ПАО «АМЗ». Реакции на данное обращение не последовало, и в конце октября ПАО обратилось в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации и обязании рассмотреть обращение.

В суде истец уточнил, что муниципальное предприятия является единой теплоснабжающей организацией на территории Арзамаса на основании схемы теплоснабжения городского округа на период 2015—2030 годов. В декабре 2006 года между ПАО и предприятием был заключен договор купли-продажи тепловой энергии, но в связи с наличием у компании перед ПАО значительной задолженности за поставленную тепловую энергию последнее обратилось в мэрию с вышеозвученным требованием.

Суд рассмотрел притязания и отказал в удовлетворении исковых требований, хотя и признал бездействие — отсутствие ответа на июльское обращение — незаконным.

В суде выяснилось, что мэрия уже рассмотрела повторное обращение ПАО по тем же вопросам и отказала заводу в притязаниях.

Решение суда ещё может быть обжаловано.

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