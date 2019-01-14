Хабаровск, 14 января, 2019, 04:38 — ИА Регнум. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в конце декабря 2018 года имел место масштабный сход грунта в реку Бурея, военные готовятся взрывать завалы. В районе работает специальная комиссия, в состав которой входят представители Минобороны, ученые, представители ГУ МЧС по Хабаровскому краю, регионального правительства. В районе введен режим ЧС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Defense Взрыв

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Масштабный сход грунта в реку Бурея в труднодоступной местности Хабаровского края, который поначалу был принят за падение метеорита, создал проблемы для Бурейского водохранилища. Приток воды в водохранилище в связи с завалами сократился. Это поставило под угрозу работу Бурейской ГЭС.

«В связи со сходом грунта в Верхнебуреинском районе с 10 января, по решению главы муниципального образования введён режим ЧС. Хочу подчеркнуть: это предупредительная мера. Угрозы для населения нет. Там сегодня работает экспедиция, в состав которой входят представители научных институтов, представителей МЧС, инженерных войск Минобороны РФ, правительства Хабаровского края. Сейчас изучается ситуация для того, чтобы оценить характер возможных последствий и принять решение по ликвидации оползня, определить дальнейшую тактику и стратегию решения проблемы. Разумеется, в первую очередь рассматривается возможность неблагоприятного развития ситуации. С этой целью прорабатывается развертывание пунктов временного размещения населения — на случай подтопления трёх населённых пунктов в районе оползня. Пункты временного размещения могут быть оперативно развернуты в любой момент, тренировки под эгидой МЧС проводятся круглогодично. В настоящее время необходимости в развертывании ПВР нет. Ситуация полностью под контролем, специалисты ищут пути решения. В частности, военные изучают возможность проведения взрывных работ», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе Хабаровского края имел место оползень такого масштаба, что его изначально приняли за падение гигантского метеорита. В районе оползня были зафиксированы вырванные с корнем, либо сломанные вековые деревья, огромные массы грунта перекрыли русло реки Бурея, от которой зависит функционирование Бурейского водохранилища и Бурейской ГЭС.